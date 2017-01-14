Под Дамаском убит сирийский генерал Он координировал процесс переговоров

Сирийский генерал Ахмед аль-Гадбан, координирующий процесс примирения, убит террористами под Дамаском в долине Вади-Барада. Об этом в субботу сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Истчоники телеканала сообщили, что генерал был застрелен, когда покидал водный источник Айн-эль-Фиджи. Там находится самый крупный резервуар питьевой воды под Дамаском.

Аль-Гадбан был представлен правительством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада. Целью переговоров было прекращение боевых действий в долине.

Напомним, Айн-эль-Фиджи был освобожден в минувшую пятницу. Он находился под контролем террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена на территории РФ). Уцелевшие после операции боевики бежали в район Айн-эль-Ходр. Террористы захватили источник в конце декабря, лишив доступа к пресной воде более 5 млн человек.