Прокуратура обнаружила у журналиста останки жертвы крушения MH17 Они провели тест ДНК

Прокуратура обнаружила останки погибшего среди изъятых у журналиста Майкла Спеккерса материалов независимого расследования катастрофы Boeing ​MH17. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в пятницу.

Отмечается, что речь идет о костях человека. Работники прокуратуры, обнаружив их, провели ДНК-тест и пришли к выводу, что это останки жертвы крушения. Об этом сообщили родственникам погибшего. остальные находки прокуратура признала не имеющими значения для следствия.

Напомним, журналисты Майкл Спеккерс и Стефан Бек были задержаны полицией Амстердама 7 января. Они возвращались из Донбасса, где проводили независимое расследование крушения Boeing ​MH17. Журналисты обещали передать полиции найденные ими предметы, но не сделали этого. Именно это послужило основанием для из задержания.