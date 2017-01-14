Все новости

14.01.17 / 01:24 Новости / Общество / Россия и мир

Прокуратура обнаружила у журналиста останки жертвы крушения MH17

Они провели тест ДНК

Фото: km.ru

Фото: km.ru

Прокуратура обнаружила останки погибшего среди изъятых у журналиста Майкла Спеккерса материалов независимого расследования катастрофы Boeing ​MH17. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в пятницу. 

Отмечается, что речь идет о костях человека. Работники прокуратуры, обнаружив их, провели ДНК-тест и пришли к выводу, что это останки жертвы крушения. Об этом сообщили родственникам погибшего. остальные находки прокуратура признала не имеющими значения для следствия.

Напомним, журналисты Майкл Спеккерс и Стефан Бек были задержаны полицией Амстердама 7 января. Они возвращались из Донбасса, где проводили независимое расследование крушения Boeing ​MH17. Журналисты обещали передать полиции найденные ими предметы, но не сделали этого. Именно это послужило основанием для из задержания.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016