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14.01.17 / 00:52 Новости / Россия и мир

Роспотребнадзор не согласен с данными о четверти фальсифицированного продовольствия

Они считают, что фальсифицировано от 3,7 до 6,6% продукции

Фото: eer.ru

Фото: eer.ru

От 3,7 до 6,6% мяса, птицы, рыбы и кондитерских изделий на российском рынке не соответствуют требованиям. Об этом в пятницу сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя заявление помощника главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко о том, что около четверти продуктов в России фальсифицировано. 

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объем несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу — по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — сообщили в ведомстве. По данным Росстата, среди мяса и птицы доля фальсификата составляет — 6,6%, среди рыбы — 5,8%, среди кондитерских изделий — 3,7%.

Напомним, накануне Алексеенко в России фальсифицируется около 25% всех продуктов питания. Он пояснил, что фальсифицируют почти все продукты, кроме яиц. "Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", — сказал он.

 

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