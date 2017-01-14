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14.01.17 / 02:41 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Команду Трампа пригласили на переговоры по Сирию

В Астану

трамп фото reutersМосква пригласила команду избранного президента США Дональда Трампа в Астану на межсирийские переговоры, Об этом пишет в субботу The Washington Post.

Сообщается, что Трамп получил приглашение 28 декабря 2016 года. Посол России в США Сергей Кисляк позвонил его советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

Источник газеты сообщил, что «решение не принято». Пока неизвестно, будут ли представители США присутствовать на встрече в столице Казахстана.

Напомним, 5 января госсекретарь США Джон Керри заявил, что США поддерживают проведение переговоры по Сирии в Астане. Провести встречу в столице Казахстана предложили президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган.

По материалам: washingtonpost.com
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