Создатель Android планирует запуск нового производителя смартфонов А также планшетов и ПО для гаджетов

Создатель операционной системы Android Энди Рубин может создать собственного производителя смартфонов Essential. Об этом сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания будет производить смартфоны, планшеты и программное обеспечение для мобильных устройств. По информации агентства, Рубин уже набрал команду из сорока человек, в которую вошли бывшие сотрудники Google и Apple.

Отмечается, что в Essential уже создали прототип смартфона. Пока неизвестно, какая операционная система будет использована компанией. Продажи устройств могут начаться уже в 2017 году.

Напомним, Рубин заявлял о намерении создать свой проект в 2014 году, после ухода из Google. Он занимался разработкой Android, пока ее в 2005 году не купила Google, и затем курировал развитие операционной системы в компании. В 2013 году он стал работать с рядом других проектов компании, в частности, связанных с роботехникой.