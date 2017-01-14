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14.01.17 / 03:45 Новости / Россия и мир

Space X Илона Маска потеряла $260 млн из-за аварии Falcon 9 — СМИ

После этого пришлось сократить количество запусков

Элон Маск, фото с сайта automotonews.ruКомпания SpaceX Элона Маска потеряла $260 млн из-за аварии ракеты Falcon 9 в июне 2015 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы компании. 

Также из-за аварии компании Маска пришлось сократить число запусков. Space X смогла осуществила 6 запусков, тогда как планировала 12.

Также, отмечает издание, в 2015 году выручка компании упала на 6% до $945 млн. В 2014 году она составляла $1 млрд.

Напомним, в июне 2015 года Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon взорвалась на 139-й секунде полета. Грузовик должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов. В сентябре 2016 года произошла вторая авария. Это случилось на мысе Канаверал.

 

По материалам: wsj.com
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