Space X Илона Маска потеряла $260 млн из-за аварии Falcon 9 — СМИ После этого пришлось сократить количество запусков

Компания SpaceX Элона Маска потеряла $260 млн из-за аварии ракеты Falcon 9 в июне 2015 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы компании.

Также из-за аварии компании Маска пришлось сократить число запусков. Space X смогла осуществила 6 запусков, тогда как планировала 12.

Также, отмечает издание, в 2015 году выручка компании упала на 6% до $945 млн. В 2014 году она составляла $1 млрд.

Напомним, в июне 2015 года Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon взорвалась на 139-й секунде полета. Грузовик должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов. В сентябре 2016 года произошла вторая авария. Это случилось на мысе Канаверал.