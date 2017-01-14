SpaceX провела успешный запуск Falcon 9 Запуск в сентябре 2016 года закончился аварией

Ракета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX стартовала с базы Ванденберг ВВС США (Калифорния). Об этом в компании сообщили в субботу.

Трансляция запуска ведется на официальном сайте SpaceX. Если ракеты успешно выведет на орбиту десять американских спутников Iridium NEXT, в дальнейшем их количество увеличится до 70.

Iridium должны улучшить качество связи. Также их будут использовать для более точной геолокации самолетов.

Напомним, предыдущий запуск Falcon 9 состоялся 1 сентября 2016 года. Во время испытаний на мысе Канаверал ракета взорвалась. В компании заявили, что причиной аварии стала поломка одного из трех композитных резервуаров высокого давления (COPV). Они находились во второй ступени ракеты внутри бака с жидким кислородом, который загорелся после запуска.