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14.01.17 / 21:20 Новости / Общество / Россия и мир

SpaceX провела успешный запуск Falcon 9

Запуск в сентябре 2016 года закончился аварией

falcon 9 spacexРакета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX стартовала с базы Ванденберг ВВС США (Калифорния). Об этом в компании сообщили в субботу.

Трансляция запуска ведется на официальном сайте SpaceX. Если ракеты успешно выведет на орбиту десять американских спутников Iridium NEXT, в дальнейшем их количество увеличится до 70.

Iridium должны улучшить качество связи. Также их будут использовать для более точной геолокации самолетов.

Напомним, предыдущий запуск Falcon 9 состоялся 1 сентября 2016 года. Во время испытаний на мысе Канаверал ракета взорвалась. В компании заявили, что причиной аварии стала поломка одного из трех композитных резервуаров высокого давления (COPV). Они находились во второй ступени ракеты внутри бака с жидким кислородом, который загорелся после запуска.

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