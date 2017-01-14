Toyota обновила спортивную модель GT86 Она стала похожа на Subaru BR

Toyota обновила спортивную модель GT86 для глобального рынка. Компания сообщила об этом накануне.

Обновленная модель визуально стала похожа на Subaru BR. В частности, GT86 оснастили щитком приборов из Subaru. Кроме того, в салоне спорткара уменьшилось количество пластика за счет использования натуральных материалов.

Для европейского рынка модель оснастят 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил. Максимальная скорость составит 226 км/ч. До 100 км/ч спорткар будет разгоняться на 7,6 секунды.

Отметим, в мае 2016 года Toyota обновленный вариант GT86, предназначенный для американского рынка. В России этот автомобиль не продается с августа прошлого года.