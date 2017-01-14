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14.01.17 / 14:59 Новости / Россия и мир

Toyota обновила спортивную модель GT86

Она стала похожа на Subaru BR

Toyota обновила

Фото: zr.ru

Toyota обновила спортивную модель GT86 для глобального рынка. Компания сообщила об этом накануне.

Обновленная модель визуально стала похожа на Subaru BR. В частности, GT86 оснастили щитком приборов из Subaru. Кроме того, в салоне спорткара уменьшилось количество пластика за счет использования натуральных материалов.

Для европейского рынка модель оснастят 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил. Максимальная скорость составит 226 км/ч. До 100 км/ч спорткар будет разгоняться на 7,6 секунды.

Отметим, в мае 2016 года Toyota обновленный вариант GT86, предназначенный для американского рынка. В России этот автомобиль не продается с августа прошлого года.

По материалам: zr.ru
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