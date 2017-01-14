Toyota обновила спортивную модель GT86 для глобального рынка. Компания сообщила об этом накануне.
Обновленная модель визуально стала похожа на Subaru BR. В частности, GT86 оснастили щитком приборов из Subaru. Кроме того, в салоне спорткара уменьшилось количество пластика за счет использования натуральных материалов.
Для европейского рынка модель оснастят 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил. Максимальная скорость составит 226 км/ч. До 100 км/ч спорткар будет разгоняться на 7,6 секунды.
Отметим, в мае 2016 года Toyota обновленный вариант GT86, предназначенный для американского рынка. В России этот автомобиль не продается с августа прошлого года.