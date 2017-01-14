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14.01.17 / 05:55 Новости / Политика / Россия и мир

Администрация Трампа не поедет на форум в Давосе

Трамп решил не предавать идеалы проеткционизма

трампИзбранный президент США Дональд Трамп решил никого не посылать на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Хоупа Хикса.

«Никто не поедет», — цитирует агентство Хикса. Источники из администрации избранного главы государства сообщили, что Трамп не захотел участвовать в форуме из-за своих предвыборных обещаний.

В частности, Трамп называл «глобалистом»Хиллари Клинтон, своего соперника в борьбе за президентский пост. Он также обещал защищать американскую экономику и рабочий класс.

 

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