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14.01.17 / 22:02 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп: спецслужбы считают компромат фальшивкой

Он не сообщил, кто именно высказал такое мнение

трампАмериканские спецслужбы пришли к выводу, что компрометирующее досье на избранного президента США Трампа, якобы собранное Москвой, является фальшивкой. Об этом политик сообщил в субботу.

«Инсайдеры в спецслужбах теперь говорят, что досье на Трампа является полным подлогом», — написал избранный глава государства. Трамп не уточнил, кто именно был его источником.

Напомним, в минувший четверг бывший шеф Пентагона и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панеттав эфире CNN заявил, что не доверяет данным, приведенным в досье. «Я не верю тому, что изложено в досье. И то, что его подготовил кто-то из (британской внешней разведки) МИ-6, само по себе не говорит, что это факт», — отметил Панеттав. По его словам, информация, которая содержалась в документе, требует тщательной проверки.

Ранее CNN сообщило, что разведка США доложила Трампу о компромате, который собирала на него Россия. Политик, комментируя новости, назвал их «фейковыми».

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