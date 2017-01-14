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14.01.17 / 08:26 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назвал условия поддержки политики «одного Китая»

Он ждет изменения торговой политики

трамп дональд trud.ruИзбранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть прогресс КНР в отношении валюты и ведения торговли, чтобы следовать политике «одного Китая». Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

«Все в состоянии переговоров, в том числе и политика «одного Китая», — сказал политик, отвечая на вопрос об отношениях двух стран. Он снова назвал Китай «манипулятором», но подчеркнул, что пока не хочет выдвигать обвинения и намерен сначала попробовать вести с властями страны диалог.

Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь. «Было бы грубо не ответить», — сказал он, отметив, что США заключали с Тайванем контракты на поставку оружия.

Напомним, избранный глава США неоднократно критиковал Китай. Он заявлял, что страна должна пересмотреть свою валютную политику.

Накануне Главное таможенное управление КНР заявило, что Трамп может помешать экономическому росту страны. По мнению ведомства, протекционистские меры, которые политик может ввести после вступления в должность, сильнее всего навредят именно Китаю.

 

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