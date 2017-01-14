Трамп призвал членов своей администрации «быть собой» Он готов к возможным разногласиям

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил людей, назначенных им на посты в администрации, и пожелал им «быть собой». Политик сделала такое заявление в пятницу.

«Все кандидаты в мой кабинет прекрасно выглядят и делают великолепную работу. Я хочу, чтобы они были самими собой, выражали свои собственные мысли, а не мои!», — написал Трамп.

Позже, беседуя с журналистами, он снова подчеркнул, что ждет от своей команды самостоятельности. Также он сообщил, что готов к несовпадению мнений по некоторым вопросам. "Я буду поступать правильно, что бы это ни было. Может, буду прав я, а может, они", — подытожил избранный глава государства.

Напомним, Трамп вступит в должность 20 января, в день своей инаугурации. Тогда же начнет работу сформированная им администрация. Накануне пресс-секретарь уходящего главы государства барака Обамы Джош Эрнест сообщил, что Белый дом проведет «тренировку» для команды Трампа. Министры и главы ведомств пообщаются с преемниками и поделятся опытом.