Трамп рассказал о своих планах по антироссийским санкциям На некоторое время он сохранит их

Избранный президент США Дональд Трамп на некоторое время сохранит санкции против России, но не исключает их отмены. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

«Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если вместе они делают действительно хорошие вещи», — сказал Трамп. Он добавил, что, возможно, отменит ограничений, введенные администрацией Барака Обамы в конце декабря. По его словам, это случится, если Россия пойдет навстречу США и согласится сотрудничать.

Избранный глава государства также сказал, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против», — сказал он.

Напомним, в конце декабря Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак. В частности, 35 российских дипломатов были признаны персонами нон грата и высланы из страны. Путин не стал высылать из РФ американских дипломатических работников и заявил, что страна не опустится до уровня «кухонной дипломатии».