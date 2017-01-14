Трамп рассказал о своих планах по антироссийским санкциям

Избранный президент США Дональд Трамп на некоторое время сохранит санкции против России, но не исключает их отмены. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.
«Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если вместе они делают действительно хорошие вещи», — сказал Трамп. Он добавил, что, возможно, отменит ограничений, введенные администрацией Барака Обамы в конце декабря. По его словам, это случится, если Россия пойдет навстречу США и согласится сотрудничать.
Избранный глава государства также сказал, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против», — сказал он.
Напомним, в конце декабря Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак. В частности, 35 российских дипломатов были признаны персонами нон грата и высланы из страны. Путин не стал высылать из РФ американских дипломатических работников и заявил, что страна не опустится до уровня «кухонной дипломатии».