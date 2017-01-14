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14.01.17 / 06:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Трамп рассказал о своих планах по антироссийским санкциям

На некоторое время он сохранит их

санкции-plusworld.ru_Избранный президент США Дональд Трамп на некоторое время сохранит санкции против России, но не исключает их отмены. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

«Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если вместе они делают действительно хорошие вещи», — сказал Трамп. Он добавил, что, возможно, отменит ограничений, введенные администрацией Барака Обамы в конце декабря. По его словам, это случится, если Россия пойдет навстречу США и согласится сотрудничать.

Избранный глава государства также сказал, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против», — сказал он.

Напомним, в конце декабря Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак. В частности, 35 российских дипломатов были признаны персонами нон грата и высланы из страны. Путин не стал высылать из РФ американских дипломатических работников и заявил, что страна не опустится до уровня «кухонной дипломатии».

 

 

По материалам: wsj.com
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