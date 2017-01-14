Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией Длина – 330 км

Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией. Об этом в субботу сообщает агентство «Анадолу».

Модульная бетонная стена на границе протянулась на 330 км. На 191 км отрезке границы созданы ограждения из колючей проволоки.

Отметим, в течение 2016 года Турция пресекла около 57,2 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы. Большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу с Сирией. За это время задержали более 424,6 тыс. человек из 74 стран мира. Большинство нарушителей (390,3 тыс.) – сирийцы.