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14.01.17 / 18:32 Новости / Россия и мир

Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией

Длина – 330 км

Турция построила стену Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией. Об этом в субботу сообщает агентство «Анадолу».

Модульная бетонная стена на границе протянулась на 330 км. На 191 км отрезке границы созданы ограждения из колючей проволоки.

Отметим, в течение 2016 года Турция пресекла около 57,2 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы. Большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу с Сирией. За это время задержали более 424,6 тыс. человек из 74 стран мира. Большинство нарушителей (390,3 тыс.) – сирийцы.

По материалам: aa.com.tr
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