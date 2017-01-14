Турпоток в Крым за 2016 год вырос на 21% Составил более 5,5 млн человек

Туристический поток в Крым по итогам 2016 года увеличился на 21% год к году. Об этом в субботу сообщил замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков в ходе Гайдаровского форума.

По словам Конюшкова, в Крыму отдохнули 5,573 млн человек за год. Самой популярной частью региона стал южный берег, курорты западного побережья продемонстрировали динамику, отметил представитель Ростуризма. Турпоток в новогодние праздники вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Отметим, дефицит бюджета Крыма на 2017 год уменьшили в шесть раз. Он прогнозируется в размере 3,1 млрд рублей. Доходы должны составить 131,7 млрд рублей, расходы – 134,8 млрд рублей. Добавим, на 2016 год дефицит составлял 19,2 млрд рублей.