Все новости

14.01.17 / 07:56 Новости / Общество / Россия и мир

В Аргентине преступники ограбили банк за 30 секунд

Они украли $47 тыс.

MercedesВ Аргентине преступники за 30 секунд украли из банка $47 тыс. Об этом в субботу сообщил телеканал Todo Noticias.

Это произошло в 30 км от Буэнос-Айреса, в городе Тигре. Злоумышленники приехали на Mercedes-Benzи разбили стекла в банке. Спустя 14 секунд они вышли из здания с мешками денег.

Отмечается, что в момент ограбления сотрудники банка загружали купюры в банкоматы. На ограбление ушло 24 секунда. На записях с камер видеонаблюдения видно, что еще шесть секунд один из нападавших потратил, чтобы поднять упавший предмет.

Напомним, в декабре 2016 года в Париже злоумышленники ограбили банк, использовав муляж пояса смертника. В момент ограбления работник банка обслуживал банкомат. Преступники пригрозили взрывом и забрали крупную сумму денег.

По материалам: tn.com.ar
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016