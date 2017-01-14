В Аргентине преступники ограбили банк за 30 секунд Они украли $47 тыс.

В Аргентине преступники за 30 секунд украли из банка $47 тыс. Об этом в субботу сообщил телеканал Todo Noticias.

Это произошло в 30 км от Буэнос-Айреса, в городе Тигре. Злоумышленники приехали на Mercedes-Benzи разбили стекла в банке. Спустя 14 секунд они вышли из здания с мешками денег.

Отмечается, что в момент ограбления сотрудники банка загружали купюры в банкоматы. На ограбление ушло 24 секунда. На записях с камер видеонаблюдения видно, что еще шесть секунд один из нападавших потратил, чтобы поднять упавший предмет.

Напомним, в декабре 2016 года в Париже злоумышленники ограбили банк, использовав муляж пояса смертника. В момент ограбления работник банка обслуживал банкомат. Преступники пригрозили взрывом и забрали крупную сумму денег.