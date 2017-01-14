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14.01.17 / 11:53 Новости / Россия и мир

В Крым направят дополнительные системы С-400

Сроки пока не уточняются

В Крым направят

Фото: autowp.ru

В Крым направят дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом в субботу сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

«Конечно, это предусмотрено», — ответил Севостьянов на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных систем С-400. Уточнять сроки генерал-лейтенант не стал.

Отметим, С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других видов противодействия. Способна поражать цели на расстоянии до 400 км аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. Производит систему «Алмаз-Антей».

Добавим, накануне Украина проводила ракетные учения у границы с Крымом – в Херсонской области. Они проходили днем и ночью. Военные провели тактико-специальные занятия и отрабатывали основные вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений.

По материалам: interfax.ru
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