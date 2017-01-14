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14.01.17 / 17:57 Новости / Россия и мир

В «Москва-сити» с 83-го этажа выпал человек

Был постояльцем гостиницы

В «Москва-сити»В «Москва-сити» с 83-го этажа высотного здания выпал человек. Это произошло в субботу.

Инцидент произошел в здании «Око». Из него выпал мужчина, проживающий в местной гостинице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Отметим, «Москва-сити» — это комплекс высотных зданий, расположенных на Пресненской набережной в Москве. Строительство началось в 1998 году. Большинство объектов ввели в эксплуатацию в 2011—2015 годах. Завершение строительства планируется на 2018 год.

По материалам: tass.ru
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