В «Москва-сити» с 83-го этажа выпал человек Был постояльцем гостиницы

В «Москва-сити» с 83-го этажа высотного здания выпал человек. Это произошло в субботу.

Инцидент произошел в здании «Око». Из него выпал мужчина, проживающий в местной гостинице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Отметим, «Москва-сити» — это комплекс высотных зданий, расположенных на Пресненской набережной в Москве. Строительство началось в 1998 году. Большинство объектов ввели в эксплуатацию в 2011—2015 годах. Завершение строительства планируется на 2018 год.