В Москве на несогласованной акции оппозиции задержали около 50 человек Участники выступали за освобождение Дадина

В Москве на несогласованной акции оппозиции задержали более 40 человек. Об этом в субботу сообщили в организации «Новая оппозиция».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», — сказал представитель организации. Участники акции выступали за освобождение политзаключенного Ильдара Дадина и прекращение уголовных преследований гражданских активистов.

Напомним, Ильдара Дадина задержали в декабре 2014 года. Он стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение порядка проведения митингов.