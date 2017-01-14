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14.01.17 / 16:24 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве на несогласованной акции оппозиции задержали около 50 человек

Участники выступали за освобождение Дадина

В Москве на несогласованной акции

Фото pravdaurfo.ru

В Москве на несогласованной акции оппозиции задержали более 40 человек. Об этом в субботу сообщили в организации «Новая оппозиция».

«Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек», — сказал представитель организации. Участники акции выступали за освобождение политзаключенного Ильдара Дадина и прекращение уголовных преследований гражданских активистов.

Напомним, Ильдара Дадина задержали в декабре 2014 года. Он стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

По материалам: interfax.ru
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