В сенате объявили о начале расследования кибератак Они планируют опросить Трампа

Комитет сената США по разведке заявил о начале расследования кибератак, которые американская разведка приписывает России. Об этом сообщает в субботу Reuters со ссылкой на совместное заявление руководителей комитета, республиканца Ричарда Барра и демократа Марка Уорнера.

Члены комитета намерены опросить высокопоставленных лиц из администрации Барака Обамы и будущего президента Дональда Трампа. Отмечается, что опрашиваемых, возможно, будут вызывать судебными повестками.

«Как сентатский комитет по разведке мы считаем, что очень важно иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, оказывающей влияние на Соединенные Штаты», — цитирует издание заявление сенаторов. Отмечается, что проблема кибератак требует глубокого и «двухпартийного расследования».

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела новые санкции против России из-за кибератак. Они коснулись как физических лиц, так и организаций.