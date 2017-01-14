В Свердловской области после поручения Путина на ремонт дороги выделят 100 млн О проблемах с асфальтом Путин узнал от журналистов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2017 году выделит более 100 млн рублей на ремонт дороги, которую президент России Владимир Путин поручил привести в эксплуатационное состояние. Об этом в субботу сообщил департамент информполитики главы региона.

Отмечается, что в ближайшие дни будет создана специальная рабочая группа, которая подготовит план ремонта автодороги. «Кроме того, по решению главы региона будет значительно увеличено финансирование ремонтно-восстановительных мероприятий на автодороге – на эти цели в 2017 году областное правительство направит свыше 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале января Путин поручил Куйвашеву привести дорогу Нижний Тагил – Серебрянка в состояние, «обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение». Губернатор должен будет представить президенту доклад об отремонтированной дороге до 1 июня 2017 года.

О проблемах с дорогой Путину рассказал местный журналист. По его словам, во время распутицы село Серебрянка было полностью отрезано от внешнего мира. Местные жители вынуждены были брать в долг продукты, так как не могли добраться до Тагила.