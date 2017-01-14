Японская Takata выплатит $1 млрд из-за дефектов подушек безопасности — СМИ Из-за некачественных подушек погибли 11 человек

Японская компания Takata, производящая автомобильные подушки безопасности, признала факт мошенничества и выплатит властям США $1 млрд в качестве компенсации. Об этом в пятницу пишет The Wall Street Journal.

Американские власти пришли к выводу, что Takata вводила в заблуждение сотрудников автомобильных компаний, готовя сфабрикованные доклады, в которых не приводилась информация об имевших место неисправностях. Утверждается, что в самой компании о неисправностях знали еще в 2000 году. Отмечается, что $25 млн японская компания выплатит в качестве штрафа, а $850 млн потратит на компенсации производителям автомобилей в США.

Напомним, о неисправных подушках безопасности, которые поставляла японская компания, стало известно в 2014 году. Из-за дефекта подушек погибли 16 человек, из них 11 — в США. Более 180 человек получили ранения.