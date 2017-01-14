В США палата представителей проголосовала за отмену Obamacare За проголосовали 227 человек, против - 198

Нижняя палата конгресса США в пятницу проголосовала за отмену реформы медицинского страхования Obamacare. Голосование состоялось в пятницу, сообщает The Hill.

В пользу решения высказались 227 конгрессменов, против — 198. Теперь профильные комитеты конгресса должны подготовить план по свертыванию реформы для команды избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал реформу здравоохранения, которая была предложена нынешним главой государства Бараком Обамой. Закон был принят в 2010 году силами демократов. Республиканцы не раз пытались отменить его, но Обама применял право вето. Закон повышает стоимость медицинской страховки для большинства американцев, за счет чего малообеспеченные граждане могут лечиться бесплатно.

Ранее избранный вице-президент Майк Пенс заявлял, что отмена реформы станет первым шагом Трампа на президентском посту. «Время выполнять обещания, и первым шагом будет отмена Obamacare», — сообщал он.