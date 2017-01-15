В США байкеры пообещали охранять инаугурацию Трампа

Основатель сообщества Bikers For Trump Крис Кокс сообщил, что его байкеры готовы охранять порядок на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Fox News.
«Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса», — сообщил Кокс. Он уточнил, что байкеры встанут «плечом к плечу» и будут мешать тем, кто попытается обойти полицейских.
Лидер организации заявил, что в Bikers For Trump состоят сотни тысяч человек из разных штатов, в частности, Техаса, Аризоны, Флориды, Пенсильвании, Огайо и Нью-Йорка. По словам Кокса, все они надеются, что передача власти пройдет мирно.
Напомним, в минувшую пятницу издание Politico со ссылкой на Национальную службу парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, сообщило, что ожидает на инаугурации Трампа более 350 тысяч человек протестующих. Издание отметило, что это предварительные цифры. Только демонстрация женщин заявила 200 тысяч участников.