Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России Он считает, что в стране пока нет необходимости ввода новых мощностей

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс призвал закрывать неэффективные электростанции в России. Такое мнение он высказал журналистам.

«Все оценки говорят, что примерно через 7- 10 лет в стране возникнет вторая волна спроса на мощности, и если мы сейчас не произведем вывод неэффективных мощностей и их замену, то через 7 лет мы уже не сможем ничего выводить», — заявил Чубайс. Он подчеркнул, что в настоящий момент в России нет необходимости ввода новых мощностей.

Отметим, жители Москвы и Московской области увеличили потребление электроэнергии на 3,3% в минувшем году. Показатель превысил 105333 млн кВт∙ч. Кроме этого, выработка электроэнергии в Москве и регионе выросла на 7%. Она составила 74367,8 млн кВт∙ч в прошлом году.