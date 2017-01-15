Глава Филиппин пригрозил ввести военное положение в стране Если проблема с наркотиками станет критической

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение. Такое заявление он сделал в воскресенье.

Военное положение введут, по словам Дутерте, если проблемы с наркотиками станут «очень серьезными». Он отметил, что никто не сможет его остановить. По словам политика, на Филиппинах 4 млн человека пострадали от наркотиков.

Отметим, Дутерте возглавил страну в июне прошлого года. С июля на Филиппинах действует программа по борьбе с наркоторговлей. По информации Reuters, за это время в стране были убиты 6 тыс. человек подозреваемых в наркоторговле. Их убили в операциях добровольцев и полиции.