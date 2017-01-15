В США фирма отозвала партию ботинок со свастикой И извинилась перед клиентами

Американская фирма Conal International Trading Inc отозвала партию ботинок, на подошве которых была изображена свастика. Сообщение об этом было опубликовано на сайте компании в субботу.

Представители компании принесли извинения клиентам и тем, кого мог оскорбить символ. В Conal International Trading Inc случившееся объяснили тем, что узор был некорректно отпечатан на фабрике в Китае. В сообщении отмечается, что в Азии свастику считают древним символом буддиста.

Напомним, в минувшую пятницу пользователь Reddit опубликовал фотографии своей новой обуви. На подошвах была изображена свастика, при ходьбе обувь оставляла соответствующие следы. «Обувь хорошо сидит на ноге. Она теплая и недурно выглядит. Но мне она не по вкусу», — написал мужчина.