Глава ЦРУ рекомендовал Трампу быть осторожнее с РФ

Глава ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа быть осторожнее, предпринимая шаги для сближения с Россией. Об этом он заявил в воскресенье.
Также Бренна попросил следить Трампа за своими заявлениями, подчеркнул, что следует быть «взвешенным и дисциплинированным».
"Спонтанность — это не то, что защищает национальные интересы и поэтому, когда он (Трамп — прим. АБН) говорит или на что-то реагирует, нужно убедиться, что он знает, какие последствия и влияния может это оказать на США", — сказал Бреннан в интервью Fox News Sunday.
Отметим, в начале января глава ЦРУ выразил надежду на отношение российско-американских отношений с приходом к власти Трампа. По словам Бреннона, «это чрезвычайно важно для стабильности в мире».
Напомним, Трамп победил на выборах 8 ноября. На будущей неделе состоится его инаугурация.