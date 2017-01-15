Глава ЦРУ рекомендовал Трампу быть осторожнее с РФ И попросил его следить за своими заявлениями

Глава ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа быть осторожнее, предпринимая шаги для сближения с Россией. Об этом он заявил в воскресенье.

Также Бренна попросил следить Трампа за своими заявлениями, подчеркнул, что следует быть «взвешенным и дисциплинированным».

​"Спонтанность — это не то, что защищает национальные интересы и поэтому, когда он (Трамп — прим. АБН) говорит или на что-то реагирует, нужно убедиться, что он знает, какие последствия и влияния может это оказать на США", — сказал Бреннан в интервью Fox News Sunday.

Отметим, в начале января глава ЦРУ выразил надежду на отношение российско-американских отношений с приходом к власти Трампа. По словам Бреннона, «это чрезвычайно важно для стабильности в мире».

Напомним, Трамп победил на выборах 8 ноября. На будущей неделе состоится его инаугурация.