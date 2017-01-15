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15.01.17 / 20:22 Новости / Общество / Россия и мир

Главнокомандующий Южным военным округом покинул пост

Его место занял генерал-майор Евгений Никифоров

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Главнокомандующий Южным военным округом генерал-майор Сергей Кузовлев покинул занимаемый пост. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе округа.

Кузовлев занимал должность главнокомандующего 58-ой армией пять месяцев. Его сменил генерал-майор Евгений Никифоров.

Отметим, ранее Никифоров возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию. Ему 46 лет.

Добавим, в октябре новым командующим ВДВ России стал генерал-полковник Андрей Сердюков. Ранее он был командующим общевойсковой армией Восточного военного округа.

По материалам: tass.ru
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