Главнокомандующий Южным военным округом покинул пост Его место занял генерал-майор Евгений Никифоров



Главнокомандующий Южным военным округом генерал-майор Сергей Кузовлев покинул занимаемый пост. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе округа.

Кузовлев занимал должность главнокомандующего 58-ой армией пять месяцев. Его сменил генерал-майор Евгений Никифоров.

Отметим, ранее Никифоров возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию. Ему 46 лет.

Добавим, в октябре новым командующим ВДВ России стал генерал-полковник Андрей Сердюков. Ранее он был командующим общевойсковой армией Восточного военного округа.