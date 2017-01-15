Кадыров рассказал о задержании связанного с ИГИЛ террориста Остальные четверо были убиты

В Грозном задержали особо опасного террориста, которому удалось скрыть во время спецоперации 11 января. Об этом в воскресенье заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади „Минутка“ во дворе торгового центра „Орбита“. Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату», — написал Кадыров. Политик добавил, что террориста удалось взять живым.

Глава Чечни напомнил, что осенью 2016 года террорист убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. Тогда Дацаев получил приказ из ИГИЛ (Исламское государство, запрещено в РФ). Он должен был убить любого сотрудника полиции и прислать отчет об этом, чтобы заслужить доверие боевиков.

«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались», — написал Кадыров. Он сообщил, что в субботу были задержаны еще два террориста, которых отвезли в Грозный. По словам политика, всего чеченским силовикам удалось нейтрализовать 50 членов банды.