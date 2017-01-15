Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на премию Brit Awards Голосование за претендентов завершится через пять дней

Музыканты Леонард Коэн и Дэвид Боуи посмертно номинированы на премию Brit Awards. Информация об этом в воскресенье опубликована на сайте премии.

Боуи представлен в числе номинантов в категории «Британский сольный исполнитель». Коэн номинирован в категории «Международный мужской сольный исполнитель». Голосование завершится через пять дней.

Отметим, Brit Awards учредила Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии в 1977 году. В минувшем году четыре награды получила исполнительница Адель.

Напомним, Дэвид Боуи умер от рака в январе минувшего года. Леонард Коэн скончался в ноябре того же года.