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15.01.17 / 13:15 Новости / Общество / Россия и мир

Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на премию Brit Awards

Голосование за претендентов завершится через пять дней

Фото: apelzin.ru

Фото: apelzin.ru

Музыканты Леонард Коэн и Дэвид Боуи посмертно номинированы на премию Brit Awards. Информация об этом в воскресенье опубликована на сайте премии.

Боуи представлен в числе номинантов в категории «Британский сольный исполнитель». Коэн номинирован в категории «Международный мужской сольный исполнитель». Голосование завершится через пять дней.

Отметим, Brit Awards учредила Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии в 1977 году. В минувшем году четыре награды получила исполнительница Адель.

Напомним, Дэвид Боуи умер от рака в январе минувшего года. Леонард Коэн скончался в ноябре того же года.

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