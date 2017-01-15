Мэй может выступить за выход Великобритании из единого рынка ЕС — СМИ Премьер-министр может объявить об этом в своей речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выступить за выход страны из единого рынка Евросоюза. Об этом в воскресенье пишет газета The Sun.

По информации издания, премьер-министр озабочена проблемой миграции. Также она намерена усилить контроль над британскими границами и начать переговоры о торговле с другими странами. Все это, поясняет The Sun, станет возможным, если королевство покинет рынок ЕС. Мэй может объявить о своем решении 17 января во время выступления.

Напомним. в июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза. За проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%. После объявления результатов голосования Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра и его место заняла Тереза Мэй. Она пообещала запустить процесс выхода из ЕС до марта 2017 года.

Накануне глава министерства финансов страны Филип Хаммонд заявил, что до начала лета Лондон начнет вести официальные переговоры с Евросоюзом. По его словам, Великобритания хочет закончить процесс выхода «как можно скорее».