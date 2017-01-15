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15.01.17 / 06:58 Новости / Политика / Россия и мир

МИД Польши обвинил Туска в антипольской риторике

Туск призывал польские власти заняться решением внутреннего кризиса

Дональд Туск, фото с сайта lenta-ua.netГлава польского МИД Витольд Ващиковский обвинил главу Евросовета Дональда Туска в призывах к антипольской политике. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в субботу.

«Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны. Но в политике, как видно, все возможно», — предположил Ващиковский. Он добавил, что у него нет информации о том, обращался ли Туск к властям Польши за помощью в случае попытки переизбрания.

«Если он захочет остаться на этой должности, то будет реализовывать это какими-то международными маневрами», — сказал министр. Он отметил, что конфликт в польском парламенте не оказал влияния на позиции страны в мире.

Напомним, накануне Туск заявил о необходимости разрешить конфликт в польском парламенте. Он отметил, что мир следит за ним «с беспокойством и непониманием». По мнению Туска, парламентский кризис — проблема властей Польши, и именно они должны заняться ее решением как можно скорее.

По материалам: tass.ru
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