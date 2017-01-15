На дне Финского залива нашли пропавшее судно «Монни» Его попытаются поднять

Обнаруженный на дне Финского залива объект оказался пропавшим ранее рыболовецким судном «Монни». Об этом в субботу сообщает сайт Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Специалисты при помощи специального криминалистического оборудования и GPS-навигатора подняли с затонувшего объекта предметы, позволившие определить, что это судно «Монни». Сообщается, что речь идет об одежде и деталях судна. Все они, отмечает СК, находятся на глубине «около 30 метров».

На месте происшествия начали поисковую операцию с привлечением трех судов. решается вопрос о привлечении к ней дополнительных сил и средств МЧС России и также Западного военного округа.

Напомним, судно «Монни» пропало 4 января. На борту находились три члена экипажа. было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

В спасательной операции были задействованы 65 единиц техники и 350 человек. В МЧС сообщали, что операции мешают холод и ветер.