Спасатели не обнаружили экипаж затонувшего судна Monni в Финском заливе Водолазы проделали четыре спуска

Спасателям не удалось найти экипаж затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна Monni. Об этом сообщили в воскресенье в МЧС России по Ленинградской области.

Известно, что на месте случившегося присутствовало четыре судна. В ходе операции использовали специальный телеуправляемый аппарат Falcon. С помощью этого аппарата обследован корпус судна, а также прилегающее дно. В общей сложности участие в поиске приняло 107 человек, а техники задействовано 33 единицы.

Ранее, третьего января российское рыболовецкое судно вышло на промысел в районе острова Мощный. На место стоянки в порт Усть-Луга судно не вернулось. На следующий день в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области судно Monni на связь не вышло. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Девятого января спасатели МЧС России обнаружили объект, похожий на исчезнувшее судно. Следователи установили, что это Monni.