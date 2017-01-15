Объем электронного мусора в Азии увеличился на 65% За пять лет количество электронных отходов достигло 12,3 млн тонн

Объем электронного мусора в странах Азии увеличился на 65%. Об этом сообщили в воскресенье в Университете ООН.

В опубликованном докладе Университета ООН говорится о 12 странах Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Китае, Японии, Южной Корее. Отметим, в Китае число электронных отходов за пять лет выросло на 107% и составляет 6,7 млн тонн. Авторы доклада уверены, что основной причиной показателей служит увеличение доходов населения региона. Кроме того, повышенный спрос на гаджеты, появления новых моделей и сокращение срока службы старых.