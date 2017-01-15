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15.01.17 / 11:34 Новости / Россия и мир

В московских аэропортах отменили 36 авиарейсов

И 45 задерживают

самолет на взлетеВ аэропортах Москвы в воскресенье отменили 36 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Шереметьево отменено 30 авиарейсов, 32 задержано. В В Домодедове отменили шесть рейсов и 13 задерживают.

Добавим, данных об отмене или переносе авиарейсов во Внуково и Жуковском нет. Ранее в столичном управлении МЧС предупредили о непогоде, мокром снеге и сильных порывах ветра.

Отметим, по данным Росавиации, в декабре «Аэрофлот» задержал 328 рейсов. Компания «Россия» задержала 81 рейс, «Уральские авиалинии» — 295.

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