В московских аэропортах отменили 36 авиарейсов И 45 задерживают

В аэропортах Москвы в воскресенье отменили 36 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Шереметьево отменено 30 авиарейсов, 32 задержано. В В Домодедове отменили шесть рейсов и 13 задерживают.

Добавим, данных об отмене или переносе авиарейсов во Внуково и Жуковском нет. Ранее в столичном управлении МЧС предупредили о непогоде, мокром снеге и сильных порывах ветра.

Отметим, по данным Росавиации, в декабре «Аэрофлот» задержал 328 рейсов. Компания «Россия» задержала 81 рейс, «Уральские авиалинии» — 295.