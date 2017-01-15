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15.01.17 / 18:10 Новости / Общество / Россия и мир

Патрушев сообщил о росте попыток взлома информсистем РФ

Речь идет о хакерстве и несанкционированном сборе персональных данных

Патрушев НиколайПопытки взлома российских информационных систем в последнее время участились. Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных»,— рассказал Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, для этих целей широко используют мировых операторов и провайдеров. Также секретарь Совбеза России отметил, что применяемые методы постоянно эволюционируют.

Добавим, в начале января американская разведка обнародовала доклад о кибератаках на серверы Демократической партии. В тексте указано, что «с высокой степенью вероятности» приказ об организации кибератак мог отдать российский президент Владимир Путин. Более подробную информацию спецслужбы предоставили лишь действующему президенту США Бараку Обаме и избранному Дональду Трампу. Москва отрицает все обвинения.

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