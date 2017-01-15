Минфин Великобритании: Официальные переговоры с ЕС о Brexit стартуют до начала лета Лондон хочет покинуть Евросоюз "как можно скорее"

Официальные переговоры о выходе из Евросоюза Великобритания планирует начать до наступления лета. Об этом глава министерства финансов страны Филип Хаммонд заявил в интервью Welt am Sonntag, опубликованном в субботу.

«Мы весной официально заявим о нашем желании выйти. Исходим из того, что содержательные переговоры с ЕС смогут начаться еще до наступления лета», — сообщил Хаммонд. По его словам, британское правительство настроено официально покинуть ЕС «как можно скорее».

Хаммонд выразил надежду, что договоренности, к которым удастся прийти в процессе переговоров, начнут действовать уже в 2019 году. Он добавил, что между планированием и фактическим выходом из ЕС может быть установлен переходный период.