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15.01.17 / 06:32 Новости / Общество / Россия и мир

Под Саратовом семь человек погибли в ДТП

Автомобили съехали в кювет

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Под Саратовом в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МВД по региону.

«Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивеном Toyota», — сообщили в ведомстве. В минивэне ехали шесть пассажиров и водитель, все они скончались на месте от полученных травм.

Авария произошла на 550-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов, неподалеку от села Тарумовка. Оба автомобиля после столкновения съехали в кювет.

Напомним, накануне две женщины погибли в ДТП под Самарой. На дороге в районе поселка Снегири столкнулись Honda и Renault. В больницу были доставлены двое детей в тяжелом состоянии.

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