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15.01.17 / 05:36 Новости / Политика / Россия и мир

Представитель Трампа опроверг информацию о встрече с Путиным в Исландии

И назвал новости об этом "ложью"

трампПредставитель Трампа опроверг сообщение Sunday Times о намерении избранного президента США встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает в воскресенье Bloomberg.

Чиновник из команды Трампа заявил, что сообщения об этом являются «стопроцентной ложью». Sunday Times писало, что для избранного главы США это станет первой зарубежной поездкой.

Напомним, накануне Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что не исключает встречи с Путиным в ближайшее время и хотел бы этого. Политик также допустил снятие американских санкций с России. Он пояснил, что ограничения будут сохраняться некоторое время, но, если Россия будет готова помочь США в борьбе с терроризмом, их могут отменить.

По материалам: bloomberg.com
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