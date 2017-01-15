Впавший в кому российский режиссер эвакуирован в Москву из Таиланда На борту самолета организован отсек интенсивной терапии

Российский режиссер Федор Кудряшов, который впал в кому во время отдыха в Тайланде, эвакуирован в Москву. Об этом в воскресенье сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Российские медики заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить Кудряшова к эвакуации. На борту самолета «Аэрофлота» организован отсек интенсивной терапии.

Отметим, Кудряшов в конце декабря во время купания попал под гидроцикл. Он получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Таиландские медики несколько раз прооперировали режиссера. По мнению врачей, состояние Кудряшова улучшается.

Добавим, Кудряшов — автор свыше 20 фильмов. Они выходили на каналах НТВ и «Россия».