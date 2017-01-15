Летевший в Кельн самолет Eurowings сел в Кувейте из-за сообщения о взрывчатке Ничего не обнаружили

Выполнявший рейс из Салала (Оман) в Кельн самолет Eurowings совершил вынужденную посадку в Кувейте из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Кувейта Мансур аль-Хашеми.

Все находившиеся в самолете пассажиры были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов Кувейта не обнаружили на борту взрывных устройств.

Отметим, на борту находились 287 пассажиров и десять членов экипажа. В компании Eurowings уточнили, что самолет совершил посадку по соображениям безопасности.

Добавим, 31 декабря самолет Boeing 737 совершил посадку в Праге из-за сообщения об угрозе взрыва. На борту находились 160 человек.