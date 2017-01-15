Создатели сериала «Шерлок» обратились к зрителям после попадания серии в интернет Попросили не распространять ее

Создатели британского сериала «Шерлок» обратились к зрителям после попадания нового эпизода в интернет. Соответствующую запись они опубликовали в Twitter в воскресенье.

«Мы в курсе, что третий эпизод «Шерлока» был нелегально загружен в интернет. Если вы где-нибудь увидите его, пожалуйста, никак ее не распространяйте», — указано в сообщении.

Отметим, накануне в интернете появился последний сезон четвертого сезона «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала». Официальный показ запланирован на 00:01 мск в ночь с воскресенья на понедельник.

Сериал «Шерлок» начался в 2010 году. Он основан на произведениях сэра Артура Конан Дойла, только действие перенесено в наши дни. Сериал сняли по заказу BBC Wales Стивен Моффат и Марк Гэтисс.