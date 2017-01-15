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15.01.17 / 09:20 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Трамп может перенести брифинги для прессы из Белого дома

Журналистов переместят в конференц-центр

белый дом фото с сайта vangviet.comАдминистрация избранного президента США Дональда Трампа может перенести регулярные брифинги из белого дома в другое здание. Об этом в воскресенье пишет Esquire со ссылкой на трех высокопоставленных членов команды политика.

Если план одобрят, журналистов будут принимать в конференц-центре Белого дома рядом с историческим парком-площадью Лафайет-сквер у Белого дома. Также брифинги могут перенести в здание бывшей административной канцелярии.

«Было проявлено очень много интереса к президенту Дональду Трампу. Вопрос заключается в том, достаточно ли комнаты с 49 местами», — пояснил изданию официальный представитель Трампа Шон Спайсер. По его словам, решение пока не принято.

Напомним, инаугурация избранного главы государства запланирована на 20 января. В минувшую среду Трамп провел свою первую пресс-конференцию. Последняя конференция нынешнего президента США Барака Обамы состоится 18 января.

 

 

По материалам: esquire.com
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