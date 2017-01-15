Трамп может снизить объем гуманитарной помощи Африке — СМИ В частности, из-за коррупции

Временная администрация избранного президента США Дональда Трампа подготовила список вопросов Госдепартаменту и Пентагону относительно целесообразности оказания гуманитарной помощи Африке. Об этом пишет в воскресенье The New York Times.

Издание отмечает, что, судя по тону вопросов, Трамп намерен в будущем перестать оказывать гуманитарную помощь африканским странам в нынешнем объеме и сосредоточиться на решении проблем внутри США. Сообщается, что в документе, объем которого составляет четыре страницы, четко не обозначена позиция политика.

«Как американский бизнес выдерживает конкуренцию? Проигрываем ли мы Китаю? Сколько наших средств украдено с учетом огромной коррупцией в Африке? Зачем мы должны тратить наши средства на Африку, если у нас проблемы здесь?», — цитирует газета некоторые вопросы из списка. особое внимание администрация Трампа уделила торговым соглашениям США с африканскими странами.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января. Тогда же закончится срок полномочий нынешнего главы государства Барака Обамы.