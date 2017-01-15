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15.01.17 / 03:16 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике‍ — СМИ

В ближайшие недели после инаугурации

Путин удивленИзбранный президент США Дональд Трамп намерен встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике‍. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

«Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента», — говорится в сообщении издания. газета ссылается на британских чиновников и отмечает, что встреча с российским коллегой может стать первой зарубежной поездкой Трампа в качестве президента Соединенных Штатов.

Напомним, накануне Трамп в интервью The Wall Street Journal сообщил, что готов встретиться с президентом России после вступления в должность. Он также сказал, что санкции против РФ, вероятно, будут на некоторое время сохранены, но не исключил их отмены. По его словам, их могут снять, если Россия согласится сотрудничать с США и помогать в борьбе с международным терроризмом.

По материалам: thetimes.co.uk
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