Украине разрешили провести военную инспекцию в Ростовской области В рамках Венского документа 2011 года

Россия разрешила Украине провести инспекцию воинских формирований и частей российской армии в Ростовской области. Об этом в субботу сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекторы будут проводить проверку с 16 по 19 января текущего года. Они обследуют район площадью около 16 тыс. кв. м, уточнил Рыжков.

По его словам, мероприятие проведут в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Целью инспекции будет определение масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения того, что такая деятельность в районе не ведется.

Напомним. в феврале 2016 года Украина уже проводила военную инспекцию на территории России. Тогда специалисты не нашли никаких нарушений. По результатам проверки инспекторы «указали на точное соблюдение положений Венского документа российскими сопровождающими лицами».