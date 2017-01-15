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15.01.17 / 08:16 Новости / Общество / Россия и мир

В Приморье 44 дома остались без тепла из-за аварии

Власти объяснили это плохим качеством топлива

Отопление-батарея-фото-с-сайта-www.ampravda.ru_В Приморье 44 дома остались без отопления из-за аварии в котельной. Об этом сообщил в воскресенье вице-губернатор края Евгений Вишняков.

По словам Вишнякова, авария произошла из-за некачественного топлива. Он сказал, что в топливе «присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование».

В настоящее время ведутся работы по восстановлению работы котельной. Отмечается, что их затрудняет разница температур. Вишняков подчеркнул, что местные власти не подготовили оборудование, и это осложняет починку котельной. Прокуратура Приморья начала проверку.

Добавим, в минувшую пятницу в Рязани произошла авария, в результате которой без отопления остались 15 домов и детский сад. Это произошло из-за утечки воды. Ремонтные работы были завершены вечером того же дня.

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