В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Трампа Пока разговоров нет

В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече российского президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в воскресенье сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал Песков. Ранее издание Sunday Times сообщило о намерении Трампа встретиться с Путиным в Исландии.

Добавим, в пятницу представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер рассказал, что они начали подготовку к телефонному разговору избранного президента с Путиным. Лидеры двух стран побеседуют по телефону после инаугурации Трампа. Она запланирована на 20 января.