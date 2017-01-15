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15.01.17 / 17:15 Новости / Политика / Россия и мир

В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Трампа

Пока разговоров нет

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече российского президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в воскресенье сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал Песков. Ранее издание Sunday Times сообщило о намерении Трампа встретиться с Путиным в Исландии.

Добавим, в пятницу представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер рассказал, что они начали подготовку к телефонному разговору избранного президента с Путиным. Лидеры двух стран побеседуют по телефону после инаугурации Трампа. Она запланирована на 20 января.

По материалам: ria.ru
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